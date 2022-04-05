台总统府：清零或与病毒共存依照专业评估

台湾防疫策略未来走向引发关注。总统府今天（4月5日）说，寻找兼顾防疫与经济的台湾模式，是今年的重要施政目标之一。防疫指引则须由专业团队评估研商发布。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾防疫究竟走清零政策还是选择与病毒共存，中央流行疫情指挥中心一直没有具体说法。

在台湾疫情近日再度扩散，行政院长苏贞昌日前抛出“新台湾模式”，说接下来要走向经济和防疫并重，希望逐步开放同时也不忘防疫。

但地方防疫措施究竟如何落实执行，却无明确标准，连新北市长侯友宜都说，“共存或是清零”是两个完全不一样的路径，执行策略跟方法也不一样，喊话中央政府讲清楚，让地方好执行。

到底是要清零还是跟病毒共存，台湾总统蔡英文农历新年后曾跟部会官员讨论，但似乎仍在观望民众对与病毒共存的态度。

蔡英文上周曾找卫福部和相关官员再开会讨论，外传会中朝向与病毒共存以维持正常生活。

台湾总统府发言人张惇涵今天说，总统蔡英文时常与行政团队及防疫团队就防疫策略交换意见。蔡英文今年初曾说过，寻找兼顾防疫与经济的台湾模式，是今年的重要施政目标之一。

至于防疫相关指引，则必须由防疫团队依照境内外疫情发展，衡量台湾防疫量能，依照专业评估研商发布。