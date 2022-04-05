台湾增216起本土确诊病例 再写单日新高

台湾今天（4月5日）通报新增216起本土冠病确诊病例，再度写下单日新高。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心今天通报，台湾今天新增281起冠病确诊病例，其中216起本土病例，65起境外输入病例，无新增死亡病例。

指挥中心指挥官说，216起本土病例中，有100例男性、116例女性，年龄介于未满五岁至90岁以上，其中包括114起无症状感染。

本土病例分布12个县市，其中又以新北市通报最多起，达91起，其次基隆市通报33起、台北市通报28起、新竹县13起、桃园市11起、高雄市及花莲县各10起、新竹市八起、台中市五起、宜兰县及彰化县各三起、台南市一起。

台北市长柯文哲今天早上说，台湾今年是选举年，所以陈时中不敢决定台湾在“新台湾模式下”可接受的确诊数，并担心政治将影响防疫专业。

对此，陈时中回应称，确诊数目不是任何人说的算，而是要透过确诊人数回推医疗量能做好因应对策，周边国家最近染疫严重，当初一定也没估计到这些数字，且也不是一个人说想控制确诊在1000、1万就能控制在这个范围内，这些都不切实际。

台湾总统府发言人张惇涵今天针对共存和清零策略说，寻找兼顾防疫与经济的台湾模式，是今年的重要施政目标之一。防疫指引则须由专业团队评估研商发布。