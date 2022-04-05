中国网络祭扫乱象丛生 多部门要求规范

受冠病疫情影响，有许多中国民众在清明节这天透过网络祭扫，但缺少监督规范，导致网络祭扫乱象丛生。对此，中国多部门近期也发文要求地方政府制定与当地疫情防控相适应的祭扫政策，规范祭扫秩序。

据证券时报网前天（4月3日）报道，中国国家民政部上月召开的2022年清明节祭扫工作电视电话会议，要求各地政府须制定与当地疫情防控相适应的祭扫政策，其中也多次强调，各地要充分利用清明节集中祭扫的契机，贯彻绿色生态发展理念，大力推广网络祭扫、鲜花祭扫、家庭追思等文明低碳祭扫方式。

网络祭扫并不是新事物，在疫情与官方的推动下，网络祭扫越来越普及，但是在缺乏必要的规范与监管下，网络祭扫的乱象油然而生。

报道指出，近日，互联网以及手机各大应用平台上出现了不少“云祭扫”服务，在APP商城下载一款祭祀APP，便能填写免费建设纪念馆，不用进行审核，也可任意上传照片，而祭拜的贡品需要使用者进行加值，部分商品价格高达600元（人民币，下同，127新元），一些APP还推出打榜功能。

然而，此类APP背后的运营商不会长期运营维护，“捞了钱就跑路”。

另外，当地也有推出清明代祭扫套餐，价格在200-1000元左右，服务包括擦拭墓碑、献花、上香、默哀。有些商家会在祭祀时，全程与客户视讯连线，但也有不少是发给客户拍摄时间不明的照片、影片敷衍搪塞。

报道引述一名殡葬业人士说，目前，线上祭祀网站还有待加强监管，一些规则需要细化，代扫墓很多也不可靠，大多是叫一些花送到墓地，这不如自己叫一个跑腿服务。

中国国家网信办本月2日称，为倡导文明风尚，规范网络祭扫秩序，防范借网络祭扫传播封建迷信信息、随意“立碑”侵犯他人权益、恶意敛财损害群众利益等乱象，国家网信办相关部门近日下发通知，部署开展清明期间网络祭扫规范管理工作。

不过，北京市民政局也有提供代客祭扫与网上祭扫的服务，若不能到现场，可申请由殡葬服务机构代为祭扫。