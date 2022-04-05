前国民党主席候选人张亚中提议党中央办县市长初选

曾参选国民党主席的孙文学校总校长张亚中提议国民党中央举办县市长初选，以证明可能备战台北市长选举的国民党立委蒋万安是真正的强者。

据台湾联合新闻网今天（5日）报道，张亚中建议不管是桃园、台北还是其他地方，国民党中央应该办初选、政策辩论和说明会。蒋万安如果能在党内初选打败对手，就可以证明蒋是真正的强者，“英雄是奋斗下来的，不是安排下来的。”

张亚中认为，蒋万安将是非常优秀的参选人，国民党要给蒋万安一个可以宣扬更多理念的机会，并让更多人一起来参选，所以国民党中央应该办初选。

至于国民党的桃园市长候选人安排，张亚中认为，桃园这一局不仅对国民党形象造成影响，甚至会外溢到其他县市，对国民党2022选举已造成困局。国民党现在的问题不是找哪一个候选人，而是找候选人的程序，程序得到满意后，候选人和外界都会接受选举的结果，并呼吁国民党办政策说明会和辩论会，强调这是初选的重中之重。

风传媒和联合新闻网早前报道，台北市国民党议员罗智强原先想选桃园市长，但后来被劝退。另有消息称，来自桃园的立委吕玉玲成为国民党中央属意人选。党主席朱立伦也曾说：“因为桃园的历史背景，到今天为止，不管是蓝绿的候选人都是桃园的在地候选人。”