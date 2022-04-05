传英特尔执行长将访台 会见台积电等供应商

知情人士透露，美国芯片公司英特尔首席执行官格辛格正在出访台湾、日本等地会见亚洲客户和供应商，包括台积电在内，以尝试重振受到全球疫情和地缘政治冲突影响的半导体产业。

据彭博社报道，知情人士透露，格辛格正在访问日本、台湾和印度。作为行程的一部分，他将拜访全球芯片代工龙头台积电。该计划不对外公开，预计英特尔也不会在此行中发布任何重要消息。

除了台积电外，英特尔在台湾和日本还将拜访其他主要供应商。英特尔依赖日本东京电子公司提供的芯片制造设备，同时依靠日商挹斐电（Ibiden）及台湾欣兴电子提供封装程序所需的载板增层材料味之素积层膜（Ajinomoto build-up film，ABF）。

格辛格曾呼吁北美及欧洲扩大投资、强化芯片制造能力，让目前主要集中在亚洲的供应链更具弹性。格辛格说，芯片紧缩使从汽车制造到智能手机等行业缺乏关键部件，并敦促各国政府“不要浪费这场危机”，因为这既关系到国家安全，也关系到良好的经济。

英特尔一名代表说，格辛格和其他英特尔团队成员，会在全球各个区域增加与当地员工、客户、伙伴、供应商和其他主要关系者的互动。“当我们和行业内的其他人一起努力推动创新并恢复全球供应链的平衡和弹性时，这些接触至关重要。”