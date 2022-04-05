中国专家：上海疫情高位与病毒特点和筛查等因素相关

中国上海市冠病疫情持续严峻，中国专家认为，上海感染者人数持续处于高位，主要与病毒特点以及全员筛查等因素密切相关。

据中国新闻网报道，在今天（5日）举行的上海市冠病疫情防控工作新闻发布会上，中华医学会呼吸病学会主任委员、上海交通大学医学院附属瑞金医院党委书记瞿介明，中国全国冠病医疗救治专家组成员、复旦大学附属中山医院感染病科主任胡必杰，针对目前疫情局势发表意见。

瞿介明表示，上海全市开展全员同步筛查、主动筛查，提前发现了更多早期的、甚至无症状感染者。感染者人数处于高位是因为病毒感染后，需要一段时间进行复制扩增，达到一定的数量才能传播及致病。因此从感染到发现有一定时间间隔，这就是潜伏期，这个因素也体现在近几日感染数保持高位的情况上。

胡必杰说，因为潜伏期现象，潜伏期的感染者可以有不同程度的传染性。这也更体现上海同步推进的“应检尽检”“应收尽收”“应隔尽隔”“应治尽治”工作的重要性。

隔离救治举措就是将感染者与正常人群分开，以减少进一步的传播。与此同时，上海就此轮筛查结果开展的分析研判，发现存在社区隐匿传播、社区有感染者集聚现象。

瞿介明说，上海已扩充了一批市级医院，新建一批方舱医院。各区还在挖掘潜力，做到“边筛查，边转运”。最新数据显示，目前，收治床位达到4万7700，还有3万多张即将投入使用。

传播快和感染者大多数无症状，是瞿介明和胡必杰总结的奥密克戎主要特点。

瞿介明说，由于病毒变异后复制能力增强，与宿主细胞的结合力增强，以及对疫苗保护的抵抗，导致传播力增强；感染后大多数人没有发热咳嗽等临床症状，不容易被发现。

他指出，虽然当前经几轮变异，病毒感染导致的症状是轻的，但病毒的排毒能力更强，传播力更强，这也是当前要主动排查、找到隐匿传播链、尽快予以切断的意义。

胡必杰也表示，希望民众放松精神，奥密克戎没有网传的200种后遗症。瞿介明也指出，对个人来说，做好个人防护，避免感染的机会，心态好，睡眠好，营养好，即便感染也不发展到重症。