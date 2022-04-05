台学者称武统台湾似乎是美国在推动的政策

有台湾学者认为，武统台湾虽还不是中国大陆的政策，却似乎是美国在推动的政策。

台湾大学政治学系教授石之瑜昨天（4日）在中评社撰文称，只要武统，而且必须武统，解放军就会陷在台湾，因为解放军比俄罗斯军队更不能伤及无辜，在面对主控室操作的有效抵抗，更难推进。

石之瑜在题为《乌克兰教训，美反而乐见对台武统？》的文章认为，北约不派军防卫乌克兰，正成为俄罗斯重要的战略教训，因为北约可以在中控室里，借由乌克兰军人轻松而精准地打击俄军，并称这个教训已经在一夕之间完全改变台湾在美国对中国大陆的军事战略上的位置。

他写道，美国早前为防止中国大陆崛起，还积极让台湾的战略角色增添大量的军事成分，尤其是规划台军拥有进攻型武器，甚至成为导弹发射基地，以便于战时透过台湾代理发动攻击，即使遭到反击，承受的是台湾，而不会损及美国。

石之瑜分析，美国在乌克兰战场上看到台湾更有潜力的战略角色，并称乌克兰已经不只是地缘战略的基地，而是提供了军事人力资源，他们透过美国的卫星监测与武器供应，打击俄军，把面对乌克兰平民投鼠忌器而无法推进的俄军，“当成美国电动玩具上失去动能的敌人，逐个消灭，让大后方里主控室的美国，享受魔幻写实的乐趣。”

他也说：“俄军进入了美国的电动玩具世界，俄军愈进攻，愈压制住乌克兰军，就愈成为美国单方面对准的靶子！”

在台湾课题上，石之瑜认为，同理可知，台湾作为地缘战略的基地，其价值已经不如台湾提供的军事人力资源。“这是为什么美国在短短的一个月内，不断透过官方、前官员、智库学者，要求台湾要大幅调整军事准备，包括强化民间作战能力，购买多元的个人化武器。”只有在美国不协防台湾的战略设计中，也就是像不协防乌克兰一样，才能诱使解放军跟俄军一样进入美国的电动玩具程式，成为美国在主控室射击的对象。

不过，他相信，中国大陆不是俄罗斯，追求的是和平统一，尽管不断提升武力统一的实力，并没有武力统一的政策。如何让解放军陷入台湾战场，让台军一展身手，还缺乏临门一脚。

石之瑜推断，美国鼓励台湾“主权独立”的各种战术都将上场，并称台军可以在自由主义的旗帜下，得到大开杀戒的空白支票。

文章最后说，和平统一的希望，在于美国所发动的各种“台湾独立”安排，包括直接要台湾自己宣布，都不成功，但结局如何，当然不是任何一方能片面决定的。