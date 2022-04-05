中国斥欧盟反虚假信息机构曲解中国在乌克兰战争立场

中国驻欧盟使团批评欧盟反虚假信息机构发表文章称中国在乌克兰战争问题自称中立实际并非如此，是曲解中国立场主张。

据中国驻欧盟使团官网消息，针对欧盟对外行动署下设的反虚假信息机构周一（4月4日）发表文章，称中国在乌克兰战争问题上试图搞平衡，中国自称中立但实际上并非如此，中国媒体传播俄罗斯散布的阴谋论，将责任归咎于美国和北约，中国驻欧盟使团发言人周二（5日）回应称，中国在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的，也是客观的、公允的。有关文章刻意歪曲中国立场主张，中国对此表示强烈不满、坚决反对。

发言人说：“我们提醒有关人士不要选择性失明。这几十年来，是谁散布虚假信息发动战争侵犯别国的主权和领土完整？是谁不断扩大地域领域影响扰乱了地区稳定？是谁挑起冲突造成了大规模人道主义灾难？这样的责任，还需要归咎吗？双重标准欺骗不了世人的眼睛，旧冷战时代的盟友阵营绝不能代表公平正义。”

发言人还说，中国历来主张和平，向来从事情本身的是非曲直出发，独立自主作出判断，倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章宗旨和原则办事，主张共同、综合、合作、可持续的安全观。乌克兰危机发生以来，中国一直致力于劝和促谈，为推动局势降温作出积极努力。

发言人指出，近日，中国国家主席习近平以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩，全面阐述中国在乌克兰问题上的立场主张，提出在当前形势下解决乌克兰问题的四点意见。

中国国务委员兼外长王毅5日同乌克兰外长库列巴通电话，库列巴感谢中国给予乌克兰人道主义援助，表示重视中国的国际影响和威望，愿同中国保持沟通，希望中国继续为停火止战发挥重要作用。