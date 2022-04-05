香港新增3254起确诊病例终结11连跌

香港今天（4月5日）新增3254起确诊病例，连跌11天后首次回升。

综合网媒“香港01”和《明报》报道，香港卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣在今天疫情记者会上说，今天新增1658起核酸阳性确诊个案，当中268起属于医管局呈报个案、271起属于卫生署确诊，其余的1119起则是由私家化验所呈报。另有1596起快速检测阳性的呈报个案，单日合共有3254起确诊个案，第五波疫情累计116万5183起确诊个案。

香港每天确诊人数持续下跌，自3月24日反弹7%后，连续11天至4月4日都下跌，幅度介乎1%至23%不等，但今天呈报宗数止跌反升，上升3.7%。

香港今天也新增16起输入个案，其中由卡塔尔多哈飞往香港的卡塔尔航空航班，以及由英国曼彻斯特飞抵香港的国泰航班，由于各自有乘客在抵港后出现3起或以上阳性个案，触发熔断机制，相关航班明天起至本月12日停飞香港。

在死亡个案方面，香港医院管理局总行政经理（质素及标准）刘家献说，过去24小时，共有81名确诊病人离世，涉及55男26女，年龄介于60至100岁，当中有三名较年轻死亡患者，分别为一名60岁患者及两名63岁患者。

刘家献说，该名60岁患者本身患有晚期肾衰竭、糖尿病及癌症，癌细胞已经扩散至淋巴。两名63岁患者中，一人有癌症，另一人是安老院友，本身有贫血、高血压及晚期肾衰竭等疾病。

医管局透露，由于数据滞后，2月21日至4月3日，共有六人离世未公布，涉及四男两女，年龄介乎59至97岁。第五波疫情中，累计死亡个案合共8136起，病死率微升至0.7%。