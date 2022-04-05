中国裁军大使：美国理应在禁止生物武器作表率

中国特命全权裁军事务大使李松指出，在切实履行《禁止生物武器公约》各项义务方面，美国理应作表率，不能成为例外。

据新华社报道，李松周一（4月4日）率团出席在日内瓦举行的《禁止生物武器公约》第九次审议大会第二次筹备会议。

李松说，《禁止生物武器公约》是全球生物安全治理的基石。在公约开放签署50周年之际，各国既要充分肯定公约在防范生物安全威胁、促进生物科技和平利用等方面发挥的重要作用，也要直面威胁和挑战，通过审议大会全面加强公约机制。

他说，为此，缔约国应致力于尽快谈判建立公约核查机制、加强建立信任措施机制、加强国际合作与援助、倡导负责任的生物科研、统筹加强生物安全机制，并考虑在审议大会上发表共同政治宣言，表明严格履行公约义务、全面加强公约机制和普遍性的政治承诺。

李松指出，近期俄罗斯公布了美国在乌克兰开展生物军事活动的相关文件，引起国际社会广泛关注，进一步凸显缔约国在公约框架内开展磋商与合作，澄清履约关切的重要性和紧迫性。

他说，美国是全球生物军事活动最多的国家，也是唯一反对建立公约核查机制的国家，国际社会有疑虑是完全合情合理的。这不是美国在乌克兰一国的生物实验室的问题，也不是因当前局势而产生的新问题。

李松强调，中国在历史上曾深受生物武器之害，一贯主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器在内的一切大规模杀伤性武器，坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器。

他说，中国欢迎在《禁止生物武器公约》、联合国等框架下，由国际社会对俄罗斯披露的文件进行评估，同时也公平、公正地听取美国的澄清。是不是虚假信息，通过澄清和评估，国际社会自有公论。与此同时，美国也有必要对其在世界其他地方的生物军事活动作出澄清，给国际社会一个明确的、令人信服的交代。

《禁止生物武器公约》于1972年达成，1975年生效。《公约》既是第一个完整禁止一整类武器（即生物武器）的国际条约，同时也赋予缔约国和平利用生物科技的权利。