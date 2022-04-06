中国常驻联合国代表：针对布查事件的指控应基于事实

中国常驻联合国代表张军说，有关乌克兰布查市平民死亡的报道和画面令人十分不安，事件的相关情况和具体原因必须查清。任何指控都应基于事实，结论得出之前，各方应保持克制，避免无端指责。

据新华社报道，联合国安理会5日就乌克兰局势举行公开会。张军在会上阐述中国关于当前乌克兰局势的立场主张，作出上述表述。

张军说，推动乌克兰局势降级，尽早停火止战，是国际社会的迫切期待，也是中方的强烈愿望。中方多次强调，对话谈判是开启和平之门的唯一出路。俄罗斯、乌克兰已经举行多轮谈判，中方欢迎双方坚持和平谈判的大方向，克服困难和分歧，为全面解决危机不断积累条件。国际社会要为双方谈判营造有利条件和环境，为政治解决开辟空间，不要设置障碍、增添阻力，更不要火上浇油、激化矛盾。要全力防止局部冲突扩大化。

张军说，中方高度重视乌克兰人道问题，支持一切有利于缓解乌克兰人道危机的倡议和举措。当前冲突仍在持续，中方呼吁当事方遵守国际人道法，保护平民和民用设施安全，最大限度减少平民伤亡，确保人员撤离和人道准入通道的安全顺畅，保障妇女儿童、伤员战俘的基本权利。人道问题不应被政治化。乌克兰和周边国家的人道需求巨大，国际人道机构应保持中立、公正，积极动员协调更多资源，为挽救生命、保护平民作出不懈努力。中方已经并将继续向乌克兰和周边国家提供人道援助。

张军说，根据国际人道法，平民在武装冲突中应免遭任何形式的暴力，针对平民的袭击不可接受，也不应该发生。有关布查市平民死亡的报道和画面令人十分不安，事件的相关情况和具体原因必须查清。任何指控都应基于事实，结论得出之前，各方应保持克制，避免无端指责。

张军说，乌克兰危机的溢出效应正在对世界特别是发展中国家产生巨大影响，这值得高度重视，必须加强管控。制裁不是解决问题的有效手段，反而会加速危机外溢，带来新的复杂问题。在全球化深入发展、人类命运紧密相连的今天，实施全方位、无差别的制裁无异于将世界经济政治化、工具化、武器化，引发全球经贸、金融、能源、粮食、产业链供应链等领域严重危机，危及国际社会数十年的发展成果，让各国民众付出沉重代价。广大发展中国家不是冲突的当事方，不应被卷入矛盾，更不应被迫承担地缘冲突和大国博弈的后果。世界主要经济体要负起责任，管控危机外溢风险，维护全球市场稳定和世界经济的复苏势头。

张军说，冷战已经结束30多年，欧洲发生这样一场地缘政治的悲剧值得深刻反思。各国主权和领土完整都应得到尊重，中小国家不应被推向大国对抗的前沿。各国都有权独立自主决定外交政策，不应被迫选边站队。各国的安全不可分割，一国的安全不能以损害他国安全为代价。中方呼吁美国、北约、欧盟同俄罗斯开展全面对话，直面多年来积累的矛盾，找到解决问题的办法，推动构建均衡、有效、可持续的地区安全框架。

张军说，在乌克兰问题上，中方不谋求地缘政治私利，没有隔岸观火心态，更不会做火上浇油的事情。中方真诚期待的目标只有一个，就是和平。中方将继续劝和促谈，为解决乌克兰危机发挥建设性、负责任作用。

俄军从乌克兰首都基辅周边撤走后，乌方称在当地多座城镇发现至少410具平民尸体，其中布查镇有300人遭杀害。乌克兰和西方国家指凶手是俄军。但俄罗斯极力否认在乌克兰屠杀平民，反指这是欧美与乌克兰嫁祸俄罗斯的阴谋。