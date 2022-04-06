美国批准9500万美元对台军售

美国国务院昨天（5日）宣布，批准用于台湾爱国者导弹防空系统、总值约9500万美元（1亿2917万新元）的对台军售案。这将是总统拜登上台后的第三次对台军售。

路透社报道，此次军售将向台湾出售爱国者导弹防空系统和相关设备的培训、规划、部署、操作和维护等。

报道指出，尽管得到了国务院的批准，但通知并未表明合同已经签署或谈判已经结束。军售主要承包商将是美国雷神技术（Raytheon Technologies）。

另据台湾联合新闻网报道，台湾外交部今天称，已正式接到美国政府通知，美方将对台湾出售总价值9500万美元的爱国者专案人员技术协助（Patriot Contractor Technical Assistance）。外交部对此表示高度欢迎，并感谢美国政府持续落实“台湾关系法”及“六项保证”对台湾的安全承诺。

台湾外交部今早的新闻稿指出，这是拜登政府任内第三度、也是今年第二度宣布的对台军售，充分展现美国政府对台湾国防需求的高度重视，并延续近年来对台军售常态化的政策，协助台湾即时获取防卫所需装备，有效提升吓阻能力。

文中提到，面对中国大陆持续的军事扩张与挑衅行为，台湾必须充分展现高度自我防卫的决心。台湾政府将持续强化自我防卫能力及不对称战力，以坚实国防维护国安，并深化台美紧密安全伙伴关系，以对印太区域长远的和平、稳定与繁荣作出贡献。