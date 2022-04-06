港媒：港政务司长李家超最快今日辞职参选

消息人士透露，香港中联办约见部分香港选举委员会委员，今日将会面，料谈及行政长官选举。香港政务司司长李家超昨日没有回应是否有意参选等提问，政界预料他最快今日辞职参选。

据星岛日报报道，香港特首提名期4月16日结束，但4月15及16日是公众假期，因此，行政长官参选人最迟于4月14日提交提名表格。

政界消息人士说，李家超必须在完成辞职程序后，才能展开选举工作，争取最少188名选委提名。由于辞职后中央需要两至三日完成程序，时间紧迫，预料他最迟今明两日就要辞职。

根据政府惯例，政务司长辞职后，会由他辖下最资深局长署任，李家超辖下最资深局长是环境局局长黄锦星，但不知特首林郑月娥是否会有破格安排。

消息人士还透露，中联办约见部分选举委员会委员今日会面，预料会谈及行政长官选举的事宜。工联会立法会议员黄国证实，昨日有做检测，今日将会到中联办与有关人士会面，但他拒绝透露讨论内容。

行政会议成员叶国谦说，现在无法评估新一届行政长官选举的参选人数，但有可能会在一人模式下进行，因在新选举制度下，要在选举委员会各界别取得15个提名的难度很高。

叶国谦还认为，林郑月娥宣布不竞逐连任的决定合适、可以理解和令人尊重，相信家庭原因是唯一考虑。他还说，敬佩林郑月娥坚持以法治方式处理事情，但她很有个人主见，容易在处理事件的过程中，令人感觉不易听意见，甚至是独断独行。