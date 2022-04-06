王毅：中加关系现状不符双方利益 加拿大应正视问题

中国国务委员兼外长王毅昨日（4月5日）与加拿大外长赵美兰（Mélanie Joly）通话时说，中加两国关系的现状不符合双方利益，加方应正视问题，同中方相向而行。双方也就乌克兰问题交换了意见。

据中国外交部网站，王毅在通话中提到，中加关系近年来因孟晚舟事件严重受挫，并将此事定性为美国以胁迫方式打压中国的高科技企业。他认为，任何国家都不应为虎作伥，助长这种单边霸凌行径，任何国家也都有对此作出必要反应的权利。

王毅说，中方始终从战略和长远角度看待和处理中加关系。两国关系的现状不符合双方利益，加方应正视问题，同中方相向而行。

中方对此提出建议，希望加拿大积极客观看待中国，奉行稳健务实的对华政策，以及尊重彼此核心利益，不给中加关系设置新的障碍。王毅强调，一个中国原则是中加关系的政治基础。如果台湾问题处理不好，中加关系就会遭受根本性损害。希望加方在涉及中国核心利益的问题上，采取正确的态度和立场。

王毅也呼吁加拿大坚持独立自主，排除不必要的外部干扰，实现双边关系健康稳定可持续发展。

赵美兰则说，这一段加中关系处于困难阶段，加方愿同中方坦诚相待、相互尊重，本着向前看的精神，推动加中关系逐步重回正轨，建设更具韧性的双边关系。加方赞赏中方为全球抗疫所作重要贡献，愿同中方加强气变、环保、抗疫合作。

双方也就乌克兰问题交换了意见，王毅称，中方呼吁各方冷静理性思考，为和平创造机会，为谈判开辟前景。中方将继续本着客观公正立场，为此发挥建设性作用。

根据加拿大政府官网，赵美兰表示，加拿大与世界将会关注中国在该事件上的举动与步伐。

双方也针对中加关系的挑战进行讨论，包括涉及任意拘留（arbitrary detention）的事件，以及坦诚对话的重要性。赵美兰也向广西MU5735空难表示慰问，并对新疆问题表示关心。