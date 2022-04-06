港媒：国安处拘捕职工盟前副主席邓建华

港媒称职工盟前副主席邓建华今早（4月6日）被香港警方国安处拘捕，消息指他涉嫌在法庭作出具煽动意图行为罪，引起对香港司法的憎恨、藐视或离叛。

香港《星岛日报》引述消息人士指，邓建华被捕，与一群担任社会案件检控官的大律师被语言攻击、起底有关。

报道称，香港司法机构各级法院在过去两年来，不断审理暴动，纵火，扔气油弹，袭警等不同性质的案件。由于涉及大量社会事件的案件，律政司刑事检控科将大部分案交由给私人大律师担任检控官。

这批外聘大律师在庭内庭外被俗称为“旁听师”的人士言语攻击或被起底。消息指，邓建华被捕与相关事件有关。

另外报道也称，香港职工盟前主席黄乃元、副主席邓建华、司库钟松辉3月31日因涉嫌违反《社团条例》，被警方国安处上门带走协助调查。国安处持法庭搜查令，搜查全港约10个地点，当中包括职工盟相关会址、储物仓库，以及多名职工盟骨干成员的住所及办公室，并带走大批文件及电子设备等证物作调查。

职工盟于1994年至2013年间获得“美国国家民主基金会”（NED）旗下劳工组织资助，被指多次发起罢工及鼓动多区非法集会等大规模活动。职工盟已于去年9月19日宣布启动解散程序，并于10月3日召开特别会员大会通过解散决定，但至今尚未完成取消社团注册。

