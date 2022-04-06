兰州降低房贷首付比例并放松限购条件

中国甘肃省兰州市明确提出降低个人购房门槛、提高公积金贷款额度、放松区域限购以及放宽限售条件，首套房和二套房贷款首付比例分别降至20%和30%，同时对拥有一套住房并已结清购房贷款的家庭，再次申请贷款购买住房的，执行首套房贷款政策。

据路透社报道，兰州市政府发布的《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施（第1号）》文告显示，要减轻个人住房消费负担，加大个人住房按揭贷款发放力度，引导金融机构实施贷款利率优惠政策，支持新市民购房。

同时，要加大住房公积金支持。个人通过公积金贷款购买住房，公积金贷款最高额度单身职工为60万元（人民币，下同，约12万新元），双职工为70万元。全面推行“公积金+商业银行”组合贷款，减轻职工购房还款压力。

要支持多元化住房需求。对购买实际用于居住的公寓房，经认定，水、电收费标准执行民用价格标准，允许办理落户手续。

4月2日，浙江衢州市发布通知，取消限购，松绑限售政策，这是全国第一个限购、限售政策同时优化的城市。同日，河北秦皇岛也发布解除限购政策，自4月2日起，购买存量房（二手房）的购房人申请购房资格核验时只提供本人有效身份证件。

3月份以来，已经有包括郑州、哈尔滨、青岛、福州、衢州、秦皇岛在内的六城对限购限售政策进行了松绑或取消。

中国房地产研究机构中指研究院月初发布报告称，今年以来，全国已有超60个城市从降首付比例、下调房贷利率、提高公积金贷款额度、加大引才力度、发放购房补贴等方面放松了房地产调控政策，需求端政策不断发力，促进合理购房需求的释放。

中指院百城房价报告显示，一季度百城新建住宅累计上涨0.06%，涨幅处近七年同期最低点，其中3月价格环比微升0.03%，持平上月；市场恢复节奏仍有赖于疫情的有效防控和政策的发力程度。