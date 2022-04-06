胡润全球房产企业家榜：前10名中国占八席

胡润研究院今日（4月6日）发布《2022胡润全球房地产企业家榜》（Hurun Global Real Estate Rich List 2022），列出了全球前100名房地产企业家，他们来自16个国家，中国企业家占据的数量最多。

据新浪新闻报道，《2022胡润全球房地产企业家榜》上榜门槛达到175亿元人民币。全球前100名房地产企业家总财富4.2万亿元（人民币，下同，8968.71亿新元）。他们来自16个国家。平均年龄67岁，比胡润全球富豪榜总榜的平均年龄大三岁。

57位财富比去年增长；36位财富比去年下降；七位财富和去年一样。前十名门槛为700亿元，八位来自中国，英国和美国各一位。

长江实业94岁的李嘉诚及其家族以2050亿元的财富成为全球房地产首富，比去年减少3%。目前长实集团共持有约1760万平方尺的投资物业组合，2021年度实现收入832亿港元，同比增长17%；归属股东净利润212亿港元，同比增长31%。今年3月长实出售英国伦敦“5 Broadgate”写字楼，负债率降至约5%，资金流动性持续稳健。

恒基兆业94岁的李兆基以1700亿元的财富位列第二，比去年增长8%。2021年度恒基地产实现收入235亿港元，同比下降6%；股东应占盈利132亿港元，同比增长29%。内地方面，继续于一线及重点二线城市物色投资项目，现拥有约810万平方英尺已建成投资物业。

碧桂园41岁的杨惠妍及其家族以1650亿元的财富位列第三，比去年减少21%。2021年房地产行业深陷资金困境，尽管碧桂园不可避免受到影响，其在业绩和财务方面的表现均居行业前列，全年实现合同销售金额约5580亿元。2021年上半年，碧桂园的净负债率49%，现金短债比2.1。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说：“去年下半年开始，中国房地产行业深陷资金困境，加上购房者信心趋弱，导致销售额下降，这进一步加剧了他们的困境。然而，通过我们这个榜单能看出，全球房地产行业前100名企业家中，中国企业家的数量比其他国家的加在一起还要多。”

胡润说：“很多人可能会感到意外，香港仍然拥有那么多房地产企业家，在全球前十名中，香港老一代企业家仍然占据主导地位。而六成以持有商用物业为主。”

他说：“中国的城镇化率已经超过60%，从我们这个百强房地产企业家中四成是以开发销售物业为主，能看出城镇化未来还有发展空间。总体上，房地产行业多年来相对比较稳健，疫情后很多人投资房地产，为了对抗通货膨胀。”