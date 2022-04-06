福布斯富豪榜：中国监管致亿万富豪减少

福布斯2022年全球亿万富豪榜出炉，特斯拉创始人兼CEO马斯克首次登顶榜单。中国推进对互联网平台公司的监管导致榜单上减少了87名中国亿万富豪，俄乌战争的爆发则令俄罗斯较去年少了34位亿万富豪。

据路透社报道，福布斯称，因战争、瘟疫和低迷的市场拖累，今年全球合共有2668位亿万富豪，较去年减少87人。这些富豪的身家合共为12.7万亿美元（17.28万亿新元），相比2021年减少了4000亿美元，但仍有逾千名富豪的身家超过了去年。

美国仍在榜单中领先，735位美国富豪合计拥有4.7万亿美元财富，马斯克首次登上首富宝座，坐拥2903亿美元。

马斯克在周一提交的一份监管文件中披露，他已经累计持有9.2%的推特股份，成为该公司最大股东。

中国在福布斯全球富豪榜中位列第二，共有607位富豪合计拥有2.3万亿美元，农夫山泉董事长钟睒睒以657亿美元身家排名第17。

宁德时代创办人曾毓群排第29位，坐拥448亿美元财富；腾讯主席马化腾有372亿美元身家，排第34位。香港富豪李嘉诚排第37位。

在中国对互联网平台企业的持续严厉监管打压下，香港恒生科技指数去年重挫近33%，纳斯达克金龙中国指数跌幅则高达42.7%。恒生科技指数今年迄今再跌约18%。