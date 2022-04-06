四川宜宾发生5.1级地震 暂无人员伤亡

中国四川省宜宾市兴文县今天（6日）早上7时50分发生5.1级地震，目前暂无人员伤亡。首批消防救援和地方救援队已出发赶赴震中。

中新社报道，据中国地震台网正式测定，地震震源深度10千米，震中位于北纬28.22度，东经105.03度。

本次地震震中距兴文县22公里，距云南威信县42公里，距宜宾市70公里，距重庆市211公里。地震导致成都、重庆、自贡等多地有震感。兴文县委宣传部工作人员介绍，当地已启动四级响应，正对受灾情况进行排查，目前暂无人员伤亡报告。

“地震的时候我正在二楼开会，听到桌椅、窗户剧烈晃动声，大概持续了三秒左右。”武警宜宾支队兴文中队中队长文彪说，地震后不到10分钟武警宜宾支队就做好了救援准备，装备、人员已经上车，等待出发通知。

此次地震造成成贵铁路、绵泸高铁沿线及部分车站均有不同程度震感。为确保旅客运输安全，铁路部门迅速启动应急预案，紧急封锁相关区段线路，全面巡检行车设备，排查安全隐患。受此影响，部分列车将不同程度晚点。

根据中国地震台网速报目录，震中周边200公里内近5年来发生3级以上地震共277次，最大地震分别是2021年9月16日在四川泸州市泸县发生的6.0级地震，和2019年6月17日在四川宜宾市长宁县发生的6.0级地震。