卢文端：港新任特首人选须为顶住美英压力的铁汉子

中国全国侨联副主席、中国和平统一促进会香港总会理事长卢文端发文说，新一任特首人选，必然是能够顶住美英压力，坚定不移、义无反顾落实《香港国安法》和新选举制度的“铁汉子”。

《明报》今日刊登了卢文端的文章。卢文端写道，香港的新选制全面打破美英的选举陷阱，美英攻击香港新选制是其干扰破坏香港选举行动的延续，企图影响即将全面展开的特首选举，因此新一任特首人选，必然是能够顶住美英压力的“铁汉子”。

卢文端说，中国中央政府主导完善香港选制，主要是因为反中乱港势力能通过旧选制进入特区管治架构，不仅在议会内肆意拉布，特区行政与立法关系长期对立，立法会内耗空转，社会管治效能下降，严重拖累经济民生，而且鼓动暴力，宣扬“港独”，对国家主权、安全、发展利益构成威胁，损害一国两制根基。香港原来的选举制度已到了非改不可的地步。

他说，旧选制问题由何而来？主要是因为跌入了英国从香港撤退前埋下的选举陷阱。由于回归前后政制衔接的原因，香港回归后的选举制度很大程度上沿用英国人撤退前设计的选制。这套选制有两个要害：一是以直接选举为架构核心设计选制，滋生大量“有破坏，无建设”的反政府搞手；二是以“民主拒共”为理念进行选举活动，聚集了大批“逢中必反”的反中政客。

他写道，新选制确立了判断香港民主优劣成败的根本标准，不是直选成分的增减，而是能否实现良政善治、增进港人福祉。美英不断对香港新选制发动攻击，主因就在于新选制将反中乱港分子拒之特区政权架构门外，外国势力不可能像过去那样，任意操控其代理人利用香港遏制中国，现在他们又在特首选举前夕发表报告，对新选制发起新一轮攻击。

卢文端写道，这次特首选举，能得到中央信任和支持的人选，必定将是一名在止暴制乱、实施国安法和新选制中经受考验，有一副能够扛得起美英压力“铁肩膀”的爱国爱港人士。将这一点作为出任新一任特首的必要条件，也是中央对美英打“香港牌”遏制中国发展的一种必然回应。