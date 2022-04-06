香港私营部门经济活动进一步萎缩

香港私营部门的经济活动3月份在萎缩区域进一步下滑，中国大陆的封控措施给本就紧张的企业带来了更大压力。

据彭博社报道，标普全球采购经理指数(PMI)从2月份的42.9降至3月份的42，续创2020年4月以来新低。这也是该指数连续第三个月低于50这一荣枯分界线。

新订单和产出指数3月份加速下滑。标普全球在声明中表示，来自内地的订单“受到当地防疫封锁措施的影响。”

香港几个月来一直在抗击疫情，政府采取了严格措施控制疫情蔓延。与此同时，标普全球在声明中表示，内地的封控措施加剧了交货时间和价格压力。

标普全球经济研究副董事潘静伊（音译自Jingyi Pan）分析说：“可以看到，面对新一波疫情及相应流动限制措施带来的所有负面影响，香港私营部门3月份萎缩速度加快，中国内地的封控措施导致供应紧张局面恶化，乌克兰战争加剧了物价压力，这些因素令香港私营企业进一步承压。”

不过，3月份就业水平上升。标普全球表示，其调查受访者“在2月份劳动力减少后加大了招聘力度。”

潘静伊预计香港本地生产总值(GDP)一季度将出现萎缩。

香港将从4月21日起取消一些防疫限制措施，包括把食肆堂食人数限制放宽至每桌四人。政府本月还将开始发放消费券，以期提振经济。