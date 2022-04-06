国民党吁蔡英文政府提高疫苗接种率

台湾疫情升温，在野的国民党今天（6日）上午召开记者会，呼吁在疫情狂烧、全民恐慌的情况下，蔡英文政府应该提高疫苗接种率并规划防疫措施。

据《自由时报》报道，国民党提出五点主张，包括明确定义轻症，以检核表方式进行筛选，各县市应同步；广设加强版防疫旅馆，供核酸阳性、无症状或轻症者入住；各县市广设筛检站、鼓励民众主动使用居家快筛，即时发现社区漏洞；积极鼓励接种疫苗，主要着重在高龄区段；增购口服冠病治疗药物，以应付可能的大量需求。

国民党副秘书长王育敏指出，身为最大在野党，国民党非常关心疫情再起对台湾社会带来的冲击，该党主席朱立伦4月1日即指示医疗委员会、智库、立院党团成立防疫因应小组。

国民党医疗委员会主委蔡明忠则说，“台湾疫情防疫多了一些政治、少了一些科学”，国民党从早期就呼吁普筛、快筛，但蔡英文政府却拒绝，今年4月开始疫情一连串爆发，台湾已经不是唯一净土，但对于防疫作为要从原来的封闭逐步解封，政府却没说清楚要如何解封。

他强调，普筛与快筛是发现病例的最好方法，从疫苗接种到普筛、快筛后，做好分仓、分流，针对可能的阳性个案，政府要有相关SOP作法，让民众清楚知道下一步该怎么做，他并呼吁，面对疫情已无可闪躲，大家应齐心协力，指挥中心要有明确作为，不要有太多政治考量。

台湾昨天新增281起冠病确诊病例。