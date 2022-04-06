港媒：李家超下午将请辞 最快周五宣布参选

香港媒体引述消息报道，香港政务司司长李家超将在今日（4月6日）辞职，准备参选新一届特首选举。据报道，李家超将在下午约5时30分在政府总部见记者宣布有关决定，并发表简短讲话。

综合香港电台网站及星岛日报网报道，香港中联办今天约见部分选举委员会委员，据悉谈及行政长官选举，有选委获悉，李家超是此次特首选举唯一候选人。

香港特首林郑月娥今早出席抗疫记者会时说，暂未收到任何官员的辞职，她也不会评论选举相关的任何事项。

香港第六届行政长官选举的提名期至本月16日结束，但15日和16日是公众假期，因此参选人最迟要在14日提交提名表格。据悉，李家超必须在完成辞职程序后，才能展开选举工作，争取最少188名选委提名。

由于辞职后中央需两至三天完成程序，时间紧迫，预料他今天下午将宣布向林郑辞去政务司长职务，并按《基本法》向中央政府寻求批准。

报道引述消息透露，李家超请辞后，最快将在周五获批后正式宣布参选。

李家超今早乘车离开位于香港何文田的住所时，再被问到是否有意参选，他仍未回应，只是向记者挥手，随后前往政府总部。

香港政制及内地事务局局长曾国卫今天说，因应疫情发展，已就下月8日的行政长官选举投票日制订不同预案安排，包括研究延长早上投票时间、要求选委会委员在不同时段进入会展投票减少人流聚集，希望选举顺利举行，并确保符合防疫安排。