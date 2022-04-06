欧盟最高外交官：无法在乌克兰问题上和中国沟通

欧盟的外交政策负责人表示，无法在乌克兰问题上和中国沟通，他将与中国领导人的会晤描述为“聋子之间的对话”。

据彭博社报道，上周陪同欧盟领导人参加与中国国家主席习近平会谈的欧盟高级外务代表博雷利（Josep Borrell）说：“中国希望把我们围绕乌克兰的分歧放在一边，他们不想谈论乌克兰。他们不想谈论人权和其他问题，而是专注于积极方面的事情。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周二告诉欧洲议会，“欧洲方面明确表示，这种区分是不可行、不可接受的”，并补充说，“对于我们而言，发生在乌克兰的战争是一个决定性时刻，将决定我们将生活在一个由规则主导的世界，还是由武力主导的世界”。

习近平4月1日以视频方式与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩举行会晤。中方对会晤的总结称，欧盟“期待同中方坦诚交流，延续欧中关系良好发展势头”。博雷利的评论与此形成对照。

博雷利表示，欧盟敦促中国“利用其对俄罗斯的影响力，以实现立即停火及支持人道主义走廊”，并表示，任何帮助莫斯科逃避制裁的企图都会导致“严重后果”。

他说：“中方坚持希望看到和平的惯常表述，‘我们是和平的人民，我们不入侵他人’，但避免具体承诺，避免对俄罗斯进行任何指责”。