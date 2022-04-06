罗智强参选桃园市长 称不会与朱立伦“火车对撞”

国民党副秘书长、台北市议员罗智强今早（4月6日）宣布参选桃园市长，称不会和朱立伦“火车对撞”，民进党不要看好戏，并希望桃园市民、国民党赢，以及国民党2022取得好成绩。

据ETtoday报道，罗智强上午10时召开记者会表示，请大家不要绝对怀疑他跟朱立伦希望国民党赢的决心，不要怀疑他跟朱立伦希望桃园赢的决心。虽然过程中两人对赢的路径跟主席有不同看法，但不要怀疑他跟朱立伦让国民党在桃园赢的决心。

他说：“火车对撞不会发生，民进党也不要看好戏。”

罗智强说，这次他投入提名机制是希望能追求“三赢”，第一、桃园市民赢。第二、国民党赢。第三、2022国民党取得好成绩。

他说，希望让桃园民众的声音被听见，并强调，他不是桃园市长郑文灿的敌人跟对手，而是想当桃园市政的眼睛跟耳朵，让桃变成更好的城市。

罗智强表示，他对国民党有无限的情感，有责无旁贷的使命，因此希望透过自己的参选，让桃园国民党内静悄悄地选情激起火花。他说：“我想当鲶鱼”，努力创造更加激活的国民党桃园选举情势，如果他在党内是脱颖而出，他就努力让国民党赢。反之党中央透过更种机制决定出的最强人选，就算不是他，他也会全力支持。

另外他也希望自己的努力能协助国民党在2022获得整体的胜利。

据中时新闻网报道，国民党今下午也对此进行最新说明，秘书长黄健庭表示，他们尊重罗智强的决定。他说：“站在保护立场跟党整体的最好方案，一直是我们努力目标，我想他做这决定，必须讲站在好友立场，我尊重。但从秘书长党的角度，是有点遗憾，没有考虑党的决定。”

黄健庭表示，民调显示罗智强没办法胜过立委蒋万安，因此国民党对他有其他希望跟战场。罗智强初期也表达对高雄有意愿，党内也都支持他，但他后来因家庭因素没办法选高雄，后来又到桃园。