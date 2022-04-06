解放日报：领导干部要挺身而出为基层分忧

中国官媒发文说，上海疫情，正处在与时间赛跑、与病毒较量的关键时期，各级党员领导干部要挺身而出，为基层分忧，为群众解难。

据《解放日报》报道，文章指出，这是一个必须尽锐出战、以快制快的时刻，是必须事不过夜、兵贵神速的时刻。这样的时刻，尤其需要各级党员领导干部挺身而出，拿出特殊的担当和劲头，展现特殊的状态和作风。

文章指出，这段时间，许多市民的生活遇到了这样那样的困难，不少市民对防控工作提出了建议和批评。对各级党政机关和领导干部来说，从群众的呼声中查找短板、检视不足，在善意的批评中吸取教训、努力改进，是一种应有的态度，也是凝聚人心、汇聚力量的过程。

文章还指出，对于基层一线的工作，市委领导多次给予高度肯定，并部署了对基层的力量支援工作。对基层一线的同志，要由衷致敬，更要切实尊重、切实呵护，不能辜负他们的艰辛付出，更不能让他们流汗又流泪。这就要求各级领导干部切切实实担当有为，切切实实为基层减负、为基层分忧、为基层增能。

文章最后强调，在许多急难愁盼问题的解决上，上级部门和领导干部必须围着基层转、围着一线转，必须想方设法解决基层的关切，尽力让基层干部在群众面前不做“难人”，帮助基层干部赢得更多群众的理解支持。

