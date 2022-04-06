互联网企业扩张放缓 北京办公楼市场回归常态

受到互联网科技企业扩张大幅放缓等影响，一季度北京写字楼市场需求结束2021年的“报复式反弹”，开始回归常态。

据中新财经报道，全球房地产服务上市公司高力国际中国区研究部办公楼研究负责人陆明6日在接受记者采访时认为，2022年北京办公楼市场的需求增长会逐步回归到疫情前的常态化水平，大概为50万平方米左右；2021年需求暴涨的局面将不复存在。

根据该机构发布的数据，2022年一季度，北京写字楼市场净吸纳量约为10.2万平方米，基本已回归到2019年的水平。当季北京写字楼空置率环比微降0.1个百分点至14.9%。租金延续底部震荡的走势，环比微涨0.4%至342元每月每平米。

写字楼市场往往被视为一地宏观经济的“晴雨表”，通常发展较快的产业会创造出较大的办公楼租赁需求。值得注意的是，受到科技、金融等行业推动，2021年全年，北京写字楼市场创造了近120万平方米的高需求量。

今年一季度，互联网行业的扩张速度大幅放缓。长期受益于互联网企业扩张的产业园市场发生明显调整。其中，产业园市场中，金融行业的租赁需求占比达到37%，而互联网科技的占比大幅下降到22%左右，往季该行业占比一般超过50%。

尽管近期头部互联网企业扩张放缓，但高力国际华北区董事总经理严区海指出，以互联网科技为代表的数字经济企业仍将是未来五年北京办公楼市场最主要的需求来源。当然，来自互联网行业的办公楼租赁需求会发生结构性变化。

陆明指出，中国数字经济的发展需要互联网行业不断孕育新的时代企业，一家独大已是过去，百花齐放才是未来。在以反垄断、反不正当竞争和防止资本无序扩张为原则的合规性监管的大环境下，互联网行业反而将会为更多新兴企业创造出新的机遇和发展空间，因此第二和第三梯队的互联网软件与服务企业，和以芯片、集成电路为代表的互联网硬件与设备企业或将成为未来的写字楼需求主力。

高力国际预计，去年出现的大量过万平方米的大宗租赁成交将会减少，更多会以2000至5000平方米左右的需求为主。