中国卫健委：继续坚持“动态清零”不动摇

中国国家卫健委新闻发言人米锋表示，要继续坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，快字当头，加紧推进重点地区应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治。

据中新网报道，米锋4月6日在发布会上说，当前全中国新增本土确诊病例和无症状感染者快速增长，部分地区社区传播仍未阻断，疫情仍在高位运行，防控形势严峻复杂。各地要加强隔离点和方舱医院储备，提升规模性疫情处置能力。

他指出，要千方百计帮助群众解决实际问题，保障居民基本生活和就医需求。要继续做好个人防护，减少不必要的聚集。积极接种疫苗，特别是加快推进老年人接种。

据介绍，截至4月5日，全中国累计报告接种疫苗32亿8358.6万剂次，完成全程接种的人数为12亿4322.6万人。

米锋说，上海疫情发展迅速，疫情防控正处在关键时期。按照党中央、国务院决策部署，国家卫生健康委已从全国15个省份调派医务人员3.8万余人和每日238万管核酸检测的能力支持上海，将根据需要继续调派支援力量。

中国国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙在发布会上表示，3月1日至4月5日，中国累计报告本土感染者17万6455例，波及29个省。总体上呈现出流行范围广、规模性疫情与散发疫情交织，外溢病例及续发疫情多发等特点。3月中旬以来，随着各地疫情防控措施有效落实，此前疫情较为严重的五个省份中，广东、山东、河北等呈现出向好的趋势，但上海和吉林疫情仍处于发展阶段。

雷正龙说，上海市疫情处于高峰期，累计报告感染者超过9万例，发生了较多的社区传播，并外溢到多省多市，疫情防控形势非常严峻。吉林省累计报告感染者超过6万例，长春市疫情持续进展，仍处于高位。吉林市主城区疫情波动下降。从多地疫情有效控制证明从严从紧采取隔离、管控、封控筛查等核心措施在应对奥密克戎变异株引发的聚集疫情方面依然是有效、科学、必要的，可以实现“动态清零”的既定目标。