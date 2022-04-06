国际金融协会：资本从中国撤离呈前所未有态势

国际金融协会（IIF）周二（5日）发布的一份报告显示，3月，新兴市场投资组合遭遇一年来首次资金外流，受投资者抛售中国资产，以及对近期地缘政治事件的担忧日益加剧驱动。

据路透社报道，国际金融协会的数据显示，3月新兴市场投资组合净流出98亿美元（133亿新元），2月为流入133亿美元。从发展中国家的股票市场流出了67亿美元，债券市场流出了31亿美元。

国际金融协会认为，中国112亿美元的债券和63亿美元的股票资金外流是一种“前所未有的态势，暗示着市场转变为”远离这个世界第二大经济体的资产。这是自2020年9月以来，中国股市首次出现资本流出。

国际金融协会经济学家福顿（Jonathan Fortun）在声明中写道：“尽管现在得出任何明确结论还为时过早，但中国资金外流的时机表明，外国投资者可能正在重新评估自己的风险敞口，偏好可能开始发生变化。”

除中国以外的新兴市场债市净流入82亿美元，股市少量流出不到4亿美元。3月份的报告没有包括俄罗斯的具体数据。

拉美地区的净流入为108亿美元，而2月份为77亿美元，2021年3月为净流出57亿美元。数据显示，这是该地区自7月以来最大的资金流入。

福顿说：“展望未来，我们将看到流动性出现更大波动，因为一些国家已经触底反弹，可能受益于大宗商品价格上涨，但也可能严重暴露于风险因素之中。”