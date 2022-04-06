湖北襄阳一城管协管员被流动摊贩刺伤后身亡，湖北省襄阳市东津新区六两河街道办事处相关负责人说，嫌犯张某某已被刑拘，街道办正在积极善后。

据上游新闻报道，记者获得的一份材料载明，六两河街道办事处多次接到群众投诉，称浩然社区翰林院小区消防通道被流动摊贩占用，随即于3月31日下午5时，指派陈中正与同事前往处理。执法过程中，流动摊贩张某某持刀行凶，陈中正被刺伤，后因伤势过重，经抢救无效身亡。

医院死亡登记表显示，陈中正心脏破裂。36岁的陈中正是六两河街道办事处综合执法中心工作人员，用工形式属劳务派遣。

街道办负责人说，40多岁的犯罪嫌疑人张某某曾因刑事犯罪获刑七年半，服刑六年多后获减刑出狱。出狱后，张某某租下店面做生意，后因经营不善关闭，推着手推车在翰林院小区附近卖卤菜，屡屡占道经营。

街道办负责人说：“之前，有女同志去劝他不要占道，他都不听。我们从警方了解到，他的户口还有问题。”

该负责人介绍，事发当日，受单位指派，陈中正和另外两名协管员来到翰林院小区。看见张某某再次占道经营后，三人劝其离去。张某某不听，三名协管员欲暂扣其秤，此后双方发生肢体冲突。冲突中，张某某拿起切卤菜的刀，三名协管员见状跑开，陈中正碰到花坛边沿摔倒，张某某持刀朝陈中正刺去。

该负责人称，陈中正是否系因公殉职，有待公安机关将案件查清后才好认定。事发后，东津新区责成街道办积极善后。

街道办事处综合执法中心为何安排三名协管员上街执法？该负责人并未正面回答。

记者了解到，湖北襄阳的部分乡镇和街道办综合执法中心承担城管职能，但不隶属于城管局，归镇政府或街道办管理。襄阳东津警方相关工作人员介绍，目前案件正在进一步侦办中。

