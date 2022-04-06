中国新房找房热度环比降11.8%

每年3月份和4月份为房地产市场传统旺季，此时楼市交易趋于活跃，被视为房地产“小阳春”。但今年3月，中国楼市并未出现明显的回暖迹象。58同城、安居客6日发布的2022年《3月国民安居指数报告》显示，当月中国新房找房热度环比回落，较上月下跌11.8%，各线城市均有所回落。

据中国新闻网报道，报告指出，3月份，一线城市新房找房热度环比下跌9.8%，二线城市新房找房热度环比下跌11.8%，三四线重点城市新房找房热度环比下跌13.4%。

找房热度下滑，反映出市场信心尚待修复。报告指出，2022年3月购房者信心指数为106.3，环比2月下跌2.6%，35.2%的购房者认为2022年4月调控会继续抑制房价上涨。对于2022年4月楼市成交套数走势的看法，38.1%参与调研的购房者认为成交套数走势将上涨，32.4%的购房者表示将基本持平。

从房价水平来看，报告指出，无论新房在线均价还是二手房挂牌价，均处于环比微跌状态。报告显示，2022年3月中国重点监测的65城新房线上均价为每平方米17547元（人民币，下同，3748.57新元），环比微跌0.08%。主力城市中，深圳新房线上均价为每平方米59079元，上海和北京分别为每平方米48161元和47169元。

从二手房来看，全中国65城二手房挂牌均价每平方米16921元，环比下跌0.22%。在已落实二手住房参考价制度的13个城市中，宁波、西安、绍兴、无锡和温州5个城市二手房挂牌价环比下行，其他城市小幅波动。此外，多数城市二手房新增挂牌房源量出现明显回升，全国重点城市总体新增挂牌房源量环比上涨64.0%。

当月，对于二手房市场，经纪人信心指数为103.4，环比下跌1.5%。有52.2%的经纪人认为2022年4月二手房市场成交量将环比上涨。