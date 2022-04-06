李家超：辞职若获批将参选香港特首

已请辞的香港政务司司长李家超今天（6日）说，如果辞职得到中央批准，将参选下一任香港特首。

综合《星岛日报》与网媒香港01的报道，李家超今天向特首林郑提出辞职，他在辞职信中说，辞职的原因是“我打算参加下一任行政长官的选举。”

他今天下午在记者会上说，他会即时开始休假，如果辞职得到中央批准，会尽快交代下一步工作。

李家超还说，感谢林郑月娥于2017年7月，委任他为保安局局长，并于2021年6月委任其为政务司司长。他感谢各政治委任官员的团队合作，感谢共事的立法会议员、政府委员会委员和等机构，也感谢香港市民。他指对逾40年来服务社会感到光荣，并感谢与其一起共事的各公务员同事，感谢各位努力不懈、尽忠职守的工作。

香港特区政府官网今天下午在官网发布新闻公报，特首林郑月娥已收到政务司长李家超的请辞，并根据《基本法》相关条款呈交中央政府。李家超即日开始休假。

香港中联办今早约见部分选举委员会委员，据悉谈及行政长官选举，有选委获悉，李家超是此次特首选举唯一候选人。

现年64岁的李家超自1977年起加入香港警队，曾参与不少香港的大案。2012年加入时任特首梁振英的团队，担任保安局副局长，放弃原有英国国籍。2017年林郑月娥当选特首后，李家超升任保安局局长。

2021年6月，李家超接替张建宗出任政务司长，成为首名警队出身的政务司长。若他成功当选特首，将是首名纪律部队出身的香港特首。

香港第六届行政长官选举的提名期将在本月16日结束，投票将于5月8日举行。