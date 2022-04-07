台媒：美众议院议长佩洛西周日率团访台

台湾媒体披露，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）星期天（10日）将率团访问台湾。

据台湾《联合报》今天（7日）报道，4月10日为《台湾关系法》立法43周年，而蔡政府“近来”紧锣密鼓筹备迎接美国国会议员访问团。消息人士透露，佩洛西将率团访问亚洲，预定10日抵台。涉外人士称，此次美国国会议员团访台，将可展现美国国会对台支持，以及对台美关系、《台湾关系法》的重视。

据报道，对于佩洛西此行，为避免北京抗议、阻挠而生变，涉外与国安人士低调以对，表示目前无相关讯息可宣布，未证实也未否认。

日本共同社昨天引述日美政府消息人士报道，佩洛西预计最快明天抵达日本，10日与日本首相岸田文雄会面。

如果消息属实，这将是在任众议院议长时隔25年后再次访台。时任议长金里奇（Newt Gingrich）曾在1997年率团访台，并与时任总统李登辉会面。

《联合报》的报道称，在佩洛西这趟亚洲行的访问团成员中，传出去年表达有意访台的众议院外交委员会主席米克斯（Gregory Meeks）也可望随行。米克斯去年12月接受美国媒体的访问时说，会在今年1月率领跨党派议员访问亚洲，台湾是其中一站，但《联合报》报道，访台安排因疫情、行程等因素而未成行。

佩洛西办公室回应时说，依照惯例，基于一贯的安全准则，不会在出访前证实或否认相关消息。《联合报》记者前天也询问米克斯是否计划访台，他以“我不清楚”回应。

熟悉台美事务的人士指出，美国会高层曾表达访台意愿，一般台美双方不会提早宣布美国议员访台计划，主要考量恐因北京抗议、阻挠而生变。