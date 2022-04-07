美国推迟高超音速武器研发 落后中俄程度拉大

按照新的时间表，美国第一款高超音速武器将被推迟长达一年时间，落后中国和俄罗斯的程度进一步拉大。

据彭博社报道，美国空军声明，在9月30日之前宣布洛克希德-马丁的导弹具有“早期作战能力”的目标已经推迟到下一财年的某个时间。五角大楼曾表示，空射快速反应武器(ARRW)预计将是“该国首款可作战的高超音速武器”。

高超音速武器的飞行速度达到五倍音速，且可以机动，因此很难跟踪和摧毁。上个月，俄罗斯对乌克兰首次使用了高超音速空地导弹；去年7月，中国利用近地轨道武器击中了地球上的一个试验目标。对手不必达到美国国防采购体系设定的严格标准，延迟和失败也不必面临公开审查。

洛克希德-马丁的导弹去年连续三次助推器试验失败，未能如期实现额外两次助推器试验、至少一次整装导弹试验成功的目标。

根据美国空军声明，“由于最近的试飞异常，”导弹首次整装试验已经移到10月1日至12月30日期间，并计划在下一财年晚些时候进行额外的试射。声明称，空军打算在助推器试验成功后，通过试射整装导弹，成功展示作战实用性，之后再宣布达到早期作战能力。

如果该武器被认为具有初期作战能力，那么剩下的试验导弹可在紧急情况下使用，因为美国空军已经推迟了正式生产决定。