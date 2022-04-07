美副国务卿：北京应吸取正确教训 若武力犯台将面对国际回应

美国副国务卿谢尔曼说，从西方应对俄乌战事的回应，北京“应该吸取正确教训”，任何武力犯台行动都不会被接受。

据路透社报道，谢尔曼周三（4月6日）在美国众议院外交事务委员会听证会作出以上表述。

她说：“我们希望中华人民共和国明白任何（犯台）行动都将获得国际社会的回应，不单只是美国。”

美国财政部长耶伦也向中国发出警告，指北京若武力犯台，将对其采用所能实施的全部制裁措施。

耶伦在众议院金融服务委员会听证会上说：“我们绝对（会采取制裁行动）。我相信我们已证明我们会这么做。以俄罗斯为例，我们扬言实施重大措施，也制订了重大措施。我认为你不应该质疑我们在其他情况作出相同决定的能力和决心。”

自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，中国一直拒绝谴责俄罗斯的军事行动，也未将之称为“侵略”，还批评西方对莫斯科实施制裁。北京和莫斯科近年关系显著密切，中国官方还在今年2月公开表明中俄关系“上不封顶”。

谢尔曼说，北京在看到乌克兰布查镇出现的平民遗体惨况时，显露出与俄罗斯关系密切陷入的为难处境。

她说：“我们不能因此认为他们（中国）不当俄罗斯是伙伴。我不会天真地这么认为。但他们也公开表明与俄罗斯不是同盟关系。”

美国总统拜登在3月与中国国家主席习近平通话时曾说，如果物质或军事援助俄罗斯，中国将面对西方制裁。

对此，谢尔曼说，从西方对俄罗斯入侵乌克兰作出的回应，中国应“充分理解”若物质支援将面对的后果。