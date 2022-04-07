陕西榆林发布“铁笼女”事件调查结果

一名直播主被指多次在直播中声称在路上捡到妻子，并把妻子关在铁笼里防止逃跑。有传闻称该名女子是13年前失踪的一名青海大学生，陕西榆林警方就此展开调查，并通报调查结果。

据榆林发布客户端报道，当地政府经调查发现，网上帖文所称“小雨”系指在榆林市佳县金明寺镇元团峁沟村与该村村民李某民共同生活的女子，现户籍登记名“陶某侠”，曾用名“唐小宇”。李某民，男，现年48岁，2018年3月在快手短视频平台注册，用户名为“我是李奇峰”，经常在快手平台上直播、发布反映其与“小雨”生活情况的视频。

经过多方调查取证后，“小雨”系汉中市佛坪县失踪女子陶某侠。而对于“小雨”的既往生活经历、如何走失等问题，公安机关在西安市、汉中市佛坪县、榆林市佳县等地进行了实地走访、依法调查、侦查取证。

据陶某文、陶某升（陶某侠的二叔）、陶某（陶某侠的姑姑）等陈述，1983年，“小雨”在佛坪县袁家庄街道袁家庄村出生。2002年5月，在佛坪县高中就读期间，出现言语混乱、精神错乱等状况。2002年6月，在洋县某卫生院精神科治疗。2003年6月，回到家中长期服药控制病情。2010年8月，在西安市周至县陶某家居住期间两次走失，第一次走失后8月31日被亲属从西安市精神卫生中心接回，此后再次走失。

经调查，2010年9月，吴某娃在西安市鄠邑区某广场遇见“小雨”，见其精神不正常，遂带回自己家中。之后，吴某霞（吴某娃的姐姐）联系王某明（李某民的三哥），称其弟弟家中有一精神异常女子可介绍给李某民当媳妇，并索要所谓为该女子看病等花费的1万元。李某民从王某明处得知消息后，从榆林赶到鄠邑区，与王某明一起见到吴某霞和“小雨”等人。9月14日，李某民、王某明将8,000元人民币交给吴某霞、吴某娃，李某民带着“小雨”回到佳县共同生活至今。

2022年3月10日，公安机关对吴某娃、吴某霞等涉嫌拐卖妇女的犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件正在侦办中。李某民涉嫌收买被拐卖妇女犯罪，已过追诉时效。

针对网传“小雨”遭受虐待、山洞“监狱”、“铁丝网”等问题，经调查，网传的山洞“监狱”实为李某民居住地周边山崖上的三处土窑，一处存放土豆、一处已坍塌、一处存放柴草，均未见栅栏、门窗等封闭围挡设施及安装痕迹。

“铁丝网”实为李某民居住地西侧鸡棚、羊舍安装的金属网护栏（约80厘米高）;“窗户上密集钢筋”实为窗户上安装的防盗窗；大门口和房顶的电线杆安装有两个摄像头，用于羊舍和院落安全防护。

据体检结果，“小雨”全身皮肤（包括双下肢、足底）未见明显疤痕、淤青、擦伤，四肢关节活动正常无畸形，脊柱、骨盆、四肢X线片未见陈旧性骨折愈合痕迹以及其他骨质异常。

综合以上调查结果，网传“小雨”遭受虐待、山洞“监狱”、“铁丝网”等信息不实。

至于“怕小雨逃跑安装的‘铁笼子’”等问题，经调查，2017年至2021年期间，李某民驾驶机动三轮车接送儿子上下学；2020年，李某民给三轮车安装了铁皮车棚（长160厘米、宽110厘米、高85厘米，正前方留有长35厘米、宽23厘米的窗口，正后方双开门，并配有门栓），用于遮挡风雨。因“小雨”生活不能自理，李某民接送儿子时都带着“小雨”，并在车棚内放置被子、凳子，行驶途中插住或者锁上车棚门。2021年，儿子住校后，李某民将车棚拆卸下来，一直作为养鸡棚使用，现置放于李某民居住地院墙外。

通报指，网传“铁笼子”实为李某民所有的三轮车铁皮车棚，网传“小雨”被囚禁的信息及图片不实。

针对网络帖文中“小雨”户籍、《独生子女父母光荣证》及“小雨”女儿等情况，经调查，2019年5月22日，佳县公安局金明寺派出所未严格调查核实，办理了“小雨”的户籍补录，登记姓名为“唐小宇”。2021年，佳县公安局发现“唐小宇”与佛坪县“陶某侠”户口重复，2月24日注销了“唐小宇”的户籍。

2012年11月3日，“小雨”生育一子，佳县中医院违规办理了《出生医学证明》。2014年5月25日，“小雨”生育一女，因无力抚养，李某民将该女送养给刘某兵（婚后未生育）；之后，刘某兵通过他人伪造了《出生医学证明》，原官庄乡刘泉塌村村委会未调查核实，出具了出生证明；2016年11月23日，金明寺派出所未严格核查真伪，办理了该女的户籍登记。2013年3月27日，金明寺镇政府未严格审核确认，向李某民发放了《独生子女父母光荣证》。

另外，“小雨”在佳县期间，民政部门将其纳为农村一类低保对象，医保部门纳入城乡居民基本医疗保险范围；诊断为精神分裂症患者后，医疗卫生机构定期开展随访、健康指导等服务；评定为精神二级残疾后，民政、残联等部门发放年度生活补贴、护理补贴、精神病人服药补贴。

针对佳县“小雨”事件调查中发现的外来人口管理、户籍登记及《出生医学证明》、《独生子女父母光荣证》发放等违规违纪问题，佳县纪检监察机关已对金明寺镇原党委书记李世英、原镇长郭耀文，金明寺镇党委书记牛宏伟、镇长徐喜军，金明寺镇原计生办主任石宗壮，金明寺派出所先后两任负责人方中格、薛世杰，县公安局刑侦大队大队长张锦涛，县中医院原副院长高艳，元团峁沟村驻村干部薛鑫鑫、原驻村干部马小波，元团峁沟村支部书记李宗圣，官庄便民服务中心刘泉塌村原支部书记刘建鹏等13名责任人分别给予党纪政纪处分。