中国国常会：特困企业可缓缴养老保险费

中国国务院总理李克强周三（4月6日）主持召开国务院常务会议指出，经济新的下行压力加大，要高度重视和警觉新挑战。会议决定对餐饮、旅游、零售等特困行业在二季度实施暂缓缴纳养老保险费，以缓解企业资金压力。

据路透社报道，会议还要求适时灵活运用多种货币政策工具，加大对实体经济的支持。要加大稳健的货币政策实施力度，保持流动性合理充裕；还要研究采取金融支持消费和有效投资的举措，提升对新市民的金融服务水平，优化保障性住房金融服务。

会议称：“国内外环境复杂性不确定性有的超出预期”，保持经济运行在合理区间主要是就业和物价基本稳定，要通过稳市场主体保就业，综合施策保物流畅通和产业链供应链稳定，保粮食能源安全。

会议认为国际上“世界经济复苏放缓，粮食能源等大宗商品市场大幅波动”，国内“疫情近期多发，市场主体困难增加，经济新的下行压力加大”。

因此，要抓紧落实政府工作报告举措，“有的可提前实施”；把稳增长放在更加突出的位置，稳住宏观经济大盘；各部门要针对形势变化抓紧研究政策预案，及时出台有利于市场预期稳定的措施。

会议指出，当前一些市场主体受到严重冲击，必须加大纾困和就业兜底等保障力度。

一是对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业在二季度实施暂缓缴纳养老保险费，缓解这些行业特别是中小微企业，个体工商户资金压力。

二是延续执行失业保险保障扩围政策，继续向参保失业人员、失业农民工发放补助。三是提高中小微企业失业保险稳岗返还比例，加大失业保险金对职业技能培训的支持。

货币政策方面，要研究采取金融支持消费和有效投资的举措，提升对新市民的金融服务水平，优化保障性住房金融服务，保障重点项目建设融资，推动制造业中长期贷款较快增长。

要增加支农支小再贷款，用市场化法治化办法促进金融机构向实体经济合理让利。还要设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款，央行对贷款本金分别提供再贷款支持。

做好用政府专项债补充中小银行资本等工作，增强银行信贷能力。

