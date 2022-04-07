江浙提供六万间隔离房接收上海冠病患者密接人员

中国国务院联防联控机制统一部署，江苏和浙江4月初将紧急为上海抗击冠病疫情期间相关隔离人员提供六万间隔离房。上海今天（4月7日）新增322起确诊病例和1万9960起无症状感染者，连续六天写下单日新高。

据第一财经报道，此次江浙所各提供的三万间隔离房，都将用于上海已确诊的冠病阳性患者（包括无症状感染者）的密接人员。

江苏目前已筹措并提供1万6000间，分别位于无锡市2000间、扬州市3300间、常州市2200间、苏州市980间、镇江市960间、泰州市1000间、盐城市2300间、南京市3200间。

浙江已筹措并提供2万1000间，分别位于杭州市5200间、宁波市6200间、台州市2000间、绍兴市3000间、金华市3000间、湖州市2000间。剩余房源将于近日筹措完成。

两地所提供房源，均为符合中国国家疫情防控规范的酒店等居住场所。两地所有已筹措并提供的房源，均已按隔离点管理标准，完成各项准备工作，并按要求配备医护、保洁及相关工作人员，确保管理和服务到位。

此次统一部署对于入住人员的转运条件、转运机制、转运安排也作了明确规划。

上海市明确，所有跨省转运人员（包括待转运密接人员、驾驶员、随车工作人员等）出发前须持有24小时内核酸检测阴性报告。