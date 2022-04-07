徐雷出任京东集团CEO 刘强东仍掌控大局

一年不到时间，京东总裁徐雷再次升职。京东4月7日宣布集团总裁徐雷将出任京东集团CEO，将负责日常运营管理，并向京东集团董事局主席刘强东汇报。同时，徐雷将以执行董事的身份加入京东集团董事会。虽然近两年刘强东在京东各项活动中鲜少露面，但作为京东的创始人他对公司的把控依然强势。

据第一财经报道，在加入京东之前，徐雷曾在联想负责联想集团品牌及各产品网络推广工作，后在好耶广告网络和百丽电子商务任营销及运营方面担任多个高级管理职位。

2009年，徐雷加入京东，先后任京东零售的销售和营销部门多个领导职位，包括营销及品牌负责人、京东无线业务部负责人以及平台运营负责人。

2017年4月，徐雷成为京东集团CMO，向刘强东汇报。2018年7月16日，京东商城宣布实施轮值CEO制度，京东集团CMO徐雷兼任首任京东商城轮值CEO。

徐雷真正受到广泛关注是在2019年京东商城年会。2019年1月19日京东商城举行年会，京东商城轮值CEO徐雷成为主讲人引发外界关注，过去年会的主讲人通常是刘强东。徐雷在年会上表示，京东商城的经营理念是“以信赖为基础、以客户为中心的价值创造”。年会后，外界猜测徐雷被当二把手培养，徐雷随后在微博上回应称别联想太多。

自2019年起，徐雷在京东的各项活动中越发突出。无论是京东赴香港上市，还是京东健康和京东物流的上市，作为集团创始人的刘强东都未出席。京东在港上市的敲钟仪式上，时任京东零售CEO的徐雷站在主位。

虽然近两年刘强东在京东各项活动中鲜少露面，但作为京东的创始人他对公司的把控依然强势。

2021年2月3日，京东发布公告宣布公司董事会主席刘强东将向第三方基金会捐赠62376643股B类普通股作慈善用途，并且已经向美国证券交易委员会提交相关文件。根据2月2日京东每股73.2美元的收盘价计算，这笔捐赠价值近150亿元（人民币，约30亿新元）。

本次捐赠后，刘强东对京东依然有掌控权。2021年4月，京东在港交所提交的文件显示了京东的最新股权情况。其中，刘强东持股4.345亿股普通股，占股13.9%，占总投票权的76.9%。其他京东高管徐雷、许冉、张雱持股低于普通流通股的1%。本次捐赠后，刘强东所持股份缩减至3.6亿股，所持股份仍然高于沃尔玛，同时投票权依然占主导地位。不仅如此，京东的内部信、全员信等重要信息仍然由刘强东发布。去年6月18日，刘强东发布股东信，称面向未来十年，京东将潜心打造新一代基础设施京东数智化社会供应链。

京东整体发展规划和企业定位，依然由刘强东把控。而在2020年年底，各大互联网公司纷纷涌入社区团购之际，京东也传出刘强东亲自带队，带领京东打好社区团购这一仗的消息。