消息：恒大案件集中管辖权调整 

消息人士透露，中国恒大集团的关联案件由广州市中级人民法院集中管辖的规定进入调整，部分其他城市的地方法院也开始代为立案。此举将有助于提升法院的资产处置效率，令境内债权人在恒大整体债务重整之前挽回部分损失。

据彭博社报道，知情人士透露，至少三家在浙江和山东的债权性金融机构被告知，可向当地法院进行立案，其中一些案件已获受理。

自去年8月恒大案件被要求由广州中院集中管辖以来，债权人已向该院提起了数百起诉讼，案件积压导致债权人在冻结恒大资产和挽回损失方面进展缓慢。但恒大也因此获得了一些喘息的空间，房地产项目得以继续进行。

作为全球债务负担最重的房地产开发商，恒大的信用危机深受投资者关注，去年底公司公开债务出现违约。恒大集团高管上个月表示，力争在7月底前向债权人提出初步重组方案，此外也呼吁投资者不要采取激进行动，以便公司推进重组计划工作。

在大刀阔斧的降杠杆措施引发地产行业巨震后，中国监管层近期积极推出各项措施旨在维稳市场。国务院金融委会议要求研究有力有效的防范化解房企风险应对方案，财政部亦表示今年不会扩大房地产税改革试点范围。

作为恒大重要融资来源的信托公司也在开展自救。恒大至少已将七个待建住宅项目转让给三家债权性信托公司；报道称中信信托发行的逾30亿元（人民币，约6亿新元）恒大信托计划也拟引入广州城投进行重组债务。