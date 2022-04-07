中国国家粮食局前副局长徐鸣涉嫌受贿被提起公诉

中国国家粮食局前副局长徐鸣因涉嫌受贿，已由厦门市人民检察院向厦门市中级人民法院提起公诉。

据新华社今天（7日）报道，中国原国家粮食局前党组成员、副局长徐鸣涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由中国国家监察委员会调查终结，经中国最高人民检察院指定，由福建省厦门市人民检察院审查起诉。近日，厦门市人民检察院已向厦门市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人徐鸣享有的诉讼权利，并讯问了被告人，听取了辩护人的意见。

根据检察机关的起诉指控，被告人徐鸣利用担任中国原国家经济贸易委员会对外经济贸易司外商投资处处长，对外经济协调司外资企业处处长、副司长，商务部市场体系建设司副司长、司长，商务部综合司司长，重庆市委副秘书长、秘书长，重庆市委常委、秘书长，原国家粮食局党组成员、副局长等职务上的便利，为他人谋取利益，或者利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。

指控还说，被告人徐鸣离职后利用原担任重庆市委常委、秘书长等职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额巨大，依法应当以受贿罪、利用影响力受贿罪追究其刑事责任。

中共中纪委去年7月宣布徐鸣涉嫌严重违纪违法，对其立案调查。今年1月，中纪委发布通报，中共前政治局委员、重庆市委原书记薄熙来的“大秘书”徐鸣，近日被中纪委开除党籍、移交检察机关审查起诉。