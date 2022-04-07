中国与新西兰自贸协定升级议定书今起生效

中国商务部宣布，中国与新西兰自贸协定（FTA）升级议定书今天（4月7日）起正式生效。

据中国商务部官网消息，2022年4月7日，《中华人民共和国政府和新西兰政府关于升级<中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定>的议定书》（以下称《升级议定书》）正式生效。

《中国—新西兰自由贸易协定》于2008年4月7日签署，同年10月1日实施。中新双方于2016年11月启动自贸协定升级谈判，并于2021年1月26日签署《升级议定书》。

《升级议定书》进一步扩大货物、服务、投资等领域市场开放，进一步提升贸易便利化等规则水平，还新增电子商务、竞争政策、政府采购、环境与贸易等四个章节，更加符合现代经济与贸易发展的需要。

《升级议定书》使中新两国自贸关系在《中国—新西兰自由贸易协定》和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）基础上实现了进一步提质增效，有助于进一步深化两国各领域务实合作，释放高水平开放政策红利，促进双边贸易投资自由化便利化，不断丰富和充实中新全面战略伙伴关系内涵。

中国商务部国际司负责人回应中国—新西兰自贸协定升级议定书生效记者提问时说，中国与新西兰自由贸易协定是中国与发达国家签订的首个自贸协定。

自《中新自贸协定》生效实施以来，双边贸易实现快速增长，中方已连续多年保持新第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源国。

2021年，中新双边贸易额再创新高，达247.2亿美元（约336.2亿新元），同比增长达36.4%，是2008年自贸协定签署之初双边贸易额的约5.6倍。协定实施极大促进了两国贸易增长，深化了双方各领域务实合作，丰富和充实了中新全面战略伙伴关系内涵。

商务部国际司负责人还说，《升级议定书》是在《中新自贸协定》原有基础上，达成的符合现代国际经贸规则的高水平自贸协定。

《升级议定书》涵盖了广泛议题，实现了双方互惠互利，将为两国进一步深化贸易投资往来，稳固产业链供应链合作提供有力支撑。