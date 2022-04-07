瑞银财富管理：中国经济下半年有望强劲回升

瑞银财富管理周四（4月7日）称，随着更多支持性政策发挥作用，中国经济在下半年有望强劲回升，并预计今年MSCI中国将实现中双位数的回报率。

据路透社报道，该行亚太区投资总监办公室最新评论指出，中国国务院副总理刘鹤近期释出政策暖风，表明政府政策将协调发力稳定经济增长，解决近期市场疑虑，预期中国经济增长上半年将较为疲软，但随着更多支持性政策发挥作用，下半年有望强劲回升。

该行认为：“这为中国资产提供了有利环境，尤其是政府在互联网监管方面完善协调、中美双方持续沟通之际。”

因此预计，今年MSCI中国将实现13%的盈利增长以及中双位数的回报率。由于政策利好且估值并不昂贵，该行依然青睐中国股票，同时，在波动居高不下时期，短期看好周期性和价值型板块、精选的食品和饮料公司以及可再生能源运营商。

该行并建议，随着整体收益率回升，具配置需求的长线投资者可考虑收益率在4%以上且存续期（久期）在五年以内的投资级债券。在企业公布年报后，该行上调部份短期BBB/BB级中资房企债券的评级，因其近期已大幅回跌且信用状况稳健（部份国企、投资级发行人和区域性开发商）。

在人民币汇率方面，该行认为宏观经济及金融市场条件支持美元兑人民币第二季上行至6.40至6.45区间，美元投资者应继续对冲人民币多仓，或是卖出美元兑人民币下行风险以取得收益。