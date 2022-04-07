瑞典国会议员与瑞典籍欧洲议员组团访台

台湾外交部今天（4月7日）宣布，“台湾-瑞典国会议员协会暨欧洲议会议员联合访团”订于4月10日至14日访问台湾。台外交部说，此访团来访预料将进一步深化台湾与瑞典，以及台湾与欧盟之间的合作与交流。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾外交部发言人欧江安今天在例行记者会说，联合访团在台期间将与总统蔡英文、行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮、数位政务委员唐凤、经济部长王美花、陆委会主委邱太三和行政院政务委员兼发言人罗秉成等台湾官员会晤，并分别接受游锡堃及吴钊燮的款宴。

总统府发言人张惇涵今天说，总统蔡英文预计将于4月12日上午在总统府接见访问团。访团此行不仅凸显民主伙伴间不远千里的相互扶持力量，展现瑞典的友台力量正在逐渐茁壮，更在欧洲议会获得正面回响。期盼透过此行进一步深化台湾与瑞典及欧盟间的合作伙伴关系。

欧江安说，访团成员并将与台湾研究国防安全的智库学者专家进行座谈，与在台湾的瑞典企业代表、学生及侨胞会面，并参访台湾文经建设。

她还说，访团全体团员的抵离以及在台期间各项活动规划安排，均完全遵守中央流行疫情指挥中心的各项防疫规定与指引。

台外交部说，面临复杂多变的国际局势，台湾与瑞典始终是坚定且理念相近的伙伴，尤其在强化民主韧性及抵御假讯息、恶意网络攻击等复合式威胁，双方均期盼有进一步交流合作的机会。

台外交部说，当今威权主义国家积极对外扩张，对全球民主、人权、法治等普世价值构成挑战，瑞典国会议员与瑞典籍欧洲议员首度共同组团访台，更能凸显民主伙伴相互扶持、团结一致支持台湾的重大意义。

台外交部透露，访团由瑞典国会“台湾-瑞典国会议员协会”主席欧柏莉（Boriana Åberg）议员与瑞典籍欧洲议会议员魏莫斯（Charlie Weimers）共同担任团长，团员包括瑞典国会副议长吕谢婷（Kerstin Lundgren）、瑞典国会议员谢必扬（Björn Söder）、艾勒斯（Lars Adaktusson）、魏马可（Markus Wiechel）、康蕾德（Åsa Coenraads）、艾索菲（Ann-Sofie Alm）、普拉斯（Lars Püss）、柯艾森（Alexander Christiansson），以及欧洲议会相关党团政策顾问等共12人。外交部对欧柏莉及魏莫斯共同率团访台表达诚挚欢迎。

总统发言人张惇涵说，台湾与瑞典是理念相近的民主伙伴，今年2月，瑞典国会所进行的年度外交政策辩论，台湾议题即获得跨党派国会议员高度关注。此行为瑞典国会议员与瑞典籍欧洲议员首度共同组团访台，具有重要意义，访团多位成员也多次在国际社会力挺台湾。