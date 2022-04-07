中共上海市委致信党员：对破坏抗疫大局行为要敢于亮剑

中共上海市委昨晚（4月6日）向全市共产党员致公开信，鼓励党员冲在抗疫第一线，并对干扰和破坏抗疫大局的各种行为“敢于亮剑、敢于斗争”。

据上海市政府新闻办公室微信公众号“上海发布”消息，公开信中写道，上海市疫情防控已经到了最紧要时刻，“关键时刻冲得上去，危难关头豁得出来，才是真正的共产党人”。

公开信号召上海全市共产党员紧急行动起来，尽锐出战、持续奋战，全力投身到严肃的抗疫斗争中去。

信中要求共产党员亮身份、见行动，冲在抗疫的第一线，“哪里有需要，哪里就要有共产党员的身影，哪里最吃紧，哪里就要有共产党员的担当”；同基层一线干部群众站在一起、干在一起，把社区最紧缺的资源调配好。

公开信还强调，共产党员要发出好声音、传播正能量，对抗疫斗争中涌现的先进人物、感人事迹要广为弘扬，“对干扰和破坏抗疫大局的各种行为要敢于亮剑、敢于斗争，对各种噪音、杂音特别是谣言要主动发声、澄清是非”。

公开信最后指出，上海是中国共产党的诞生地、初心始发地，希望党员“弘扬伟大建党精神，以越是艰险越向前的大无畏气概和‘我先上’‘跟我上’的实际行动，让党旗在抗疫斗争一线高高飘扬”。

上海今天（7日）新增322起冠病确诊病例和1万9960起无症状感染者，连续六天写下单日新高。同时，上海在本轮疫情暴发后封控管理措施一再延长，“买菜难”“看病难”等问题层出不穷，民怨四起。

上海市副市长陈通今天在疫情发布会上说，政府已与众多电商平台、大型超市联手，在电商网络企业平台搭建应急特需专用通道，保障老人、母婴等特殊人群的生活物资需求。

陈通还说，各区要为属地全口径的实有人口提供生活物资保障。

