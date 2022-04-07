台安全法初审 经济间谍罪最重可判12年

台湾立法院内政委员会今天（4月7日）完成《国家安全法》审查，新增“经济间谍罪”，及“国家核心关键技术营业秘密之域外使用罪”，违者最高可处12年有期徒刑，得并科最高1亿元（新台币，下同，471.88万新元）罚金，且未遂犯也可罚。

据台湾经济日报报道，为防堵中国大陆窃取、挖角台湾关键技术或人才，内政委员会民进党籍召委张宏陆今日召开委员会，第二度并案审查安全法部分条文修正草案，并以行政院版本条文为基础完成审查。

据台湾《国家安全法》草案规定，新增“经济间谍罪”，规定任何人不得为外国、陆港澳、境外敌对势力或“其所设立或实质控制之各类组织、机构、团体或其派遣之人”，来侵害“国家核心关键技术营业秘密”。

草案也新增“国家核心关键技术营业秘密之域外使用罪”，规定任何人不得意图在外国、陆港澳使用“国家核心关键技术之营业秘密”，而为侵害“国家核心关键技术营业秘密”的行为，以维护国家安全与产业竞争力。

为避免“国家核心关键技术之营业秘密”侦查时二次外泄，这次修正也让检察官侦办此类案件时可以适用《营业秘密法》的侦查保密令规定，且规定法院得设立专业法庭或指定专人办理。

关于罚则，经济间谍罪，违者可处五至12年有期徒刑、得并科500万至1亿元罚金；营业秘密之域外使用罪，违者可处三至10年有期徒刑、得并科500万至5000万元罚金。上述两罪未遂犯也可罚之。

草案也明定罚金上限得视不法利益弹性调整，如犯罪行为人所得利益超过最高罚金时，得在所得利益二至十倍范围内加重，不过法人已尽力防止犯罪行为发生者不在此限。

在完成条文审查后，张宏陆最后宣读决议国安法审查完竣，提交立法院会处理，不过因部分条文仍有保留，送院会前仍须交党团协商。