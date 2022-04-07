彭博：用人民币支付的俄煤炭石油将流入中国

彭博社报道称，在国际社会对俄罗斯入侵乌克兰日益愤怒之际，中俄试图维持能源贸易，用人民币支付的俄罗斯煤炭和石油即将开始流入中国。

报道引述中国咨询公司汾渭能源信息服务称，几家中国公司在3月用人民币购买了俄罗斯煤炭，首批将于本月到达。贸易商称，这将是自美国和欧洲制裁俄罗斯并把几家俄罗斯银行逐出国际金融体系以来，首批支付货币为人民币的大宗商品出口。

俄罗斯原油卖家也向中国买家提供了人民币付款选项。据知情人士透露，首批用人民币购买的ESPO原油将于5月份交付地方炼厂。

报道称，长期以来，中国都为美元在全球贸易中的主导地位及其赋予美国的政治影响力感到不安。如今，西方制裁俄罗斯的措施正在加快改变现状。莫斯科向印度石油买家提供了卢比-卢布支付选项，而且沙特阿拉伯正在与中国磋商用人民币给其部分原油定价的事宜。

人民币不太可能对美元的主导地位构成巨大挑战，至少在短期内如此。根据国际清算银行(BIS)，2019年的外汇交易有88%使用了美元，而使用人民币的则只占4.3%。

汾渭能源称，用人民币购买的既有冶金煤也有动力煤。这些交易传统上是用美元结算的，但在美国和欧洲把俄罗斯的银行逐出SWIFT银行间报文系统后，许多中国买家临时停止了购买。

俄罗斯去年是中国的第二大煤炭供应国，填补了中澳贸易争端留下的缺口。中国煤炭市场网上月称，运力不足、煤质和结算问题等障碍，使得短期俄煤进口量明显增加仍有一定难度。