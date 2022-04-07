港科大研发杀菌涂层可灭包括奥密克戎在内99.9%冠病病毒

香港科技大学研究团队今天（4月7日）公布，成功研发新一代升级版杀菌涂层“MAP-∞”，可在10分钟内杀灭包括变种毒株奥密克戎在内的99.9%冠病病毒。

据香港《明报》报道，科大研究团队2020年初研发出喷洒一次持续有效三个月的杀菌涂层“MAP-1”，团队其后改良配方，近日成功研发出有效期五年的杀菌涂层，涂层通过法国和英国独立实验室的有效及耐用性测试，以漂白水、火酒等液体反复擦拭亦不影响效能。

科大化学及生物工程学系兼环境及可持续发展学部教授杨经伦解释，旧版涂层以单一配方喷洒一次，新版则需喷三次，每次配方不同，底层消毒剂用作“打底”，中层负责维持涂层的持久性，加强粘附能力，顶层则具消毒功效，破坏病毒的刺突蛋白，令病毒没法生存及繁殖。

科大环境及可持续发展学部客座教授关继祖说，涂层已经试验证实能杀灭变种毒株奥密克戎，团队预料即使病毒继续变种，病毒表面的蛋白组成不会有太大变化，故涂层对之后可能出现的变种病毒仍有效。

科大研究团队曾为上一代杀菌涂层推出家用版，捷和实业市场营销总监洪思聪称，新一代涂层需以专业喷枪喷三次以达最佳效果，故这次将专注推出已喷洒涂层的产品，预计未来两个月内会有已应用涂层的手机屏幕保贴推出市场。

科大研究团队亦已与国际信用卡发行商及眼镜镜片公司商讨合作，未来一至三个月内就为已应用旧版涂层的安老院及巴士营办商升级，并继续推广至其他公共设施，包括电梯及电动扶梯等。