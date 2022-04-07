港专家建议满60岁长者接种第四剂冠病疫苗

香港专家建议，年满60岁的香港长者可接种第四剂冠病疫苗，以增强免疫力抗击冠病病毒。

根据香港特区政府今天（4月7日）发表的新闻公报，由于第五波冠病疫情下大部分香港死亡个案为60岁或以上人士，因此专家建议已接种三剂疫苗的60岁或以上人士，在接种最后一剂疫苗至少三个月后，接种额外一剂（即第四剂）复必泰或克尔来福疫苗，以加强保护。同样的原则亦适用于60岁或以上曾感染冠病并已康复的人士。

香港卫生署卫生防护中心辖下的疫苗可预防疾病科学委员会和新发现及动物传染病科学委员会（联合科学委员会）昨天（6日）联同行政长官专家顾问团（专家顾问团）进行网上会议，讨论香港接种冠病疫苗的安排，并于今天发表更新的暂拟共识建议。

专家亦阐述了免疫力弱儿童及青少年接种首两剂复必泰疫苗的间距为21天，同时不反对康复者因个人理由（如到海外升学或为符合到海外旅游的规定）而提前于康复后不少于28日接种下一剂疫苗。另外，过往从没接种疫苗的康复者可于康复一个月后接种疫苗。

专家同意对于不确定曾否感染冠病人士，应按没有感染人士一样接种冠病疫苗。曾感染冠病人士可安全接种冠病疫苗，接种前无须事先进行冠病筛查。

此外，联合科学委员会联同专家顾问团不反对在知情同意下，为方便行政安排和提高接种率，作出弹性处理，于同一到访期间为相关人士接种冠病疫苗和季节性流感疫苗或其他儿童免疫疫苗。同一原则亦适用于院舍等类似场所。