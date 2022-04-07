中共青海省委常委李杰翔被查

中共青海省委常委，省人大常委会副主任、党组书记李杰翔被查。

据中共中央纪委国家监委网站消息，李杰翔涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

据北京日报旗下微信公众号“长安街知事”报道，李杰翔最后一次公开活动是在3月31日，他当天在西宁出席青海省人大常委会会议，并主持了闭幕会议。

李杰翔是今年落马的第17名中管干部，也是中共十九大后青海落马的第三名副省级干部。此前，青海副省长、海西州委书记文国栋，青海省检察院检察长蒙永山，已分别于2020年9月、2021年6月被查。

公开资料显示，李杰翔生于1964年3月，是内蒙古准格尔旗人。早年，李杰翔在家乡内蒙古工作，曾在包头市工作了20多年。

1985年7月，毕业于包头师范专科学校的李杰翔留校工作，任学校党委组织部、教务处干部。11个月后，李杰翔离开母校进入内蒙古自治区包头市委办公厅工作，之后又在包头市辖区旗等多个岗位担任过重要职务。

2011年8月，时任包头市委常、副市长的李杰翔离开包头市，先后担任通辽市委常委、副市长，自治区发改委副主任，区能源开发局局长等职。

2015年4月，李杰翔任内蒙古自治区呼和浩特市委副书记、代市长，次年2月正式当选为市长。2017年5月，李杰翔晋升为内蒙古自治区党委常委，成为副省级领导干部，并兼任通辽市委书记。

2019年9月，李杰翔跨省调入青海工作，任青海省委常委、省政府常务副省长、党组副书记。今年1月25日，李杰翔辞去青海省人民政府副省长职务，当选为青海省第十三届人民代表大会常务委员会副主任。

今年2月17日，青海省人大常委会网站曾发布消息，省十三届人大常委会党组召开第79次会议，省委常委、省人大常委会党组书记、副主任李杰翔主持会议并提出要求。

上述信息显示，今年1月当选青海省人大常委会副主任的李杰翔已出任省人大常委会党组书记。